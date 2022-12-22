Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Boluspor: 1

Tur karşılaşmasında konuk ettiği Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Figueiredo'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in sert şutu direkten auta çıktı.

24. dakikada Bolusporlu Merih'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada Veliu'nun sağ çaprazdan kaleye şutunda top Batuhan'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibini öne geçirdi. 1-0

66. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0

76. dakikada ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yerden sert şutu kaleci Selmani'de kaldı.

86. dakikada Landel'in pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Bregu'nun sağ köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

90+3. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Markovıc'in sert şutu filelerle buluştu. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Halil İbrahim Pehlivan, Alin Tosça, Ertuğrul Ersoy (Lazar Markovıc dk. 70), Kitsiou, Marko Jevtovıc, Furkan Soyalp (Merkel dk. 70), Valmir Veliu (Angelo Sagal dk. 58), Mustafa Eskihellaç (Mirza Cihan dk. 87 ?), Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Erten Ersu, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Abdulkerim Çakar, Ömürcan Artan, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Boluspor: Gentian Selmani, Mehmet Zahit, Naby Oulare, Posmac (Landel dk. 67), Batuhan İşçiler (Ensar Bilir dk. 80), Eray Ataseven (Ercan Yazıcı dk. 67), Yameogo, Erdem Can (Dejvi Bregu dk. 46), Burak Aslan, Melih Okutan (Arda Köksal dk. 46), Ozan Papaker

Yedekler: Bartu Kulbilge, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Erdem Reis, Tolunay Artuç

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Maxim (dk. 41 Pen), Ertuğrul Ersoy (dk. 66) (Gaziantep FK), Dejvi Bregu (dk. 86) (Boluspor)

Sarı Kart: Mustafa Burak (Gaziantep FK), Batuhan (Boluspor)