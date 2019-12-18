İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in çektiği şut barajı ve kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada Kırklarelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri'yi geçerek topu filelere gönderdi. 1-1


67. dakikada Jefferson'un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut kaleci Egemen'de kaldı.


69. dakikada Muhammet Demir'in çektiği şut az farkla auta çıktı.


72. dakikada Kırklarelispor, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet'in attığı gollle deplasmanda öne geçti. 1-2


83. dakikada Muhammet Demir müthiş bir frikik golü atarak skoru eşitledi. 2-2


89. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 3-2


90+1. dakikada Kayode'nin ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Papy dokunamadı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum


Gaziantep FK: Yuri Lodygin, Junior Morais, Alin Tosca, Kubilay Aktaş (Muhammet Demir dk.46), Pawel Olkowski, Jefferson, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Kenan Özer, Güray Vural (Papy Djilobodji dk.46), Bartlomiej Pawlowski (Kayode dk.46)


Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Hasan Yurtseven


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu (Burak Sürmeli dk.90 ?), Emre Keleşoğlu (Serkan Sözmen dk. 79), Emre Balkı ( Malik Karaahmet dk.63), Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu


Yedekler: İbrahim Demir, Ümit Can Tokcu, Deniz Ataç


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Goller: Kenan Özer (dk. 12), Muhammet Demir (dk.83 ve dk.89) (Gaziantep FK), Mert Sinan Pekesen (dk.37), Malik Karaahmet (dk.72) (Kırklarelispor)


Sarı Kartlar: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK), Bahadır Çiloğlu, Malik Karaahmet, Mert Sinan (Kırklarelispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.