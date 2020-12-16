Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Batuhan Er'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Bahattin Köse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Kozulj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
43. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Furkan Soyalp'in şutu direkten döndü.
65. dakikada Enver Cenk'in ortasında Muhammet Demir'in kafayla indirdiği topu Mirallas gelişine tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 2-1
81. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Mksm kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
88. dakikada Gökhan Meral'in pasında topla buluşan Cerem Talha Dinçer, hafif aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 3-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan (Mirallas dk. 64), Ulaş Zengin (Mksim dk. 46), Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu ( Papy dk. 69), Jefferson, Sousa (Tetteh dk. 64), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Muhammet Demir dk. 46), Andre Felipe
Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Olkowski, Kenan Özer, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir (Numan Çürüksu dk. 75), Gökhan Meral, Yiğit Canguru (Semih Karadeniz dk. 58), Taha Batuhan Yayıkcı, Murat Cem Akpınar, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, İrfan Başaran (Mesut Özdemir dk. 67), Batuhan Er ( Ramazan Çevik dk. 67), Bahattin Köse (Cerem Talha Dinçer dk. 75)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit
Teknik Direktör: Erhan Altın
Goller: Kozulj (dk. 39), Mirallas (dk. 65), Mksim (dk. 81) (Gaziantep FK), Bahattin Köse (dk. 15), Cerem Talha Dinçer (dk. 86) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Jefferson, Mehmet Erdem, Andre Felipe (Gaziantep FK), İrfan Başaran, Talha Batuhan (Kocaelispor)