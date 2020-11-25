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Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Serik Belediyespor: 0

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4.

tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan Dakikalar


20. dakikada Furkan Soyalp'ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Andre Felipe düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


41. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.


51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Mehmet Erdem'in plase vuruşu az farkla dışarı gitti.


72. dakikada Erdem'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Mirallas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0


76. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden vuruşu kaleci Ahmet'ten döndü. Muhammet Demir önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Emir Eray Eyisoy,


Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar, Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe (Muhammet Demir dk. 67), Oğuz Ceylan (Olkowski dk. 46), Kozulj (Mirallas dk. 61), Erdem, Sousa (Mirza dk. 46), Enver Şahin (Maxim dk. 61), Furkan.


Yedekler: Burak Bozan, Djilobodji, Toşca, Kenan Özer, Vetrih


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Serik Belediyespor: Ahmet Özden, Ercan (Sefa dk. 65), Atakan, Mahsun (Murat dk. 54) Bahadır, Gökay, Sinan (İbrahim dk. 77 ) Emre, Erkan (Mustafa dk. 77), Yusuf, Furkan Bildir. (S. Kalaycı dk. 54)


Yedekler: Doğukan, Batuhan, Onur, Ali, Ahmet


Goller: Felipe (dk. 20), Mirallas (dk. 72), Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Jeferson (Gaziantep FK), Murat Gürbüzerol, Sefa (Serik Belediyespor)

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