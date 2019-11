Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Turgutluspor: 0

Tur mücadelesinde Gaziantep FK sahasında 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan Dakikalar:

8. dakikada Turgutluspor ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

27. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Diarra, kaleciyi çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Oğuz Ceylan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0

77. dakikada Güray'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Junior (Papy dk. 70), Güray Vural, Chibsah (Hasan dk. 46), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Twumasi dk. 69)

Yedekler: Günay, Toşca, Moraıs, Kana Biyik, Sefa, Hamza, Mehmet Fatih

Turgutluspor: Can Sevinç, Muhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Mustafa dk. 72), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Sezer dk. 78 ?), Hüseyin Durak (Mithat dk. 62), Emre Keskin

Yedekler: Yunus, Hayrullah

Goller Diarra (dk. 27), Güray Vural (dk. 69), Kenan Özer (dk. 77) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Kadir (Turgutluspor), Chibsah, Kubilay (Gaziantep FK)