İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Turgutluspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur mücadelesinde Gaziantep FK sahasında 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan Dakikalar:


8. dakikada Turgutluspor ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.


27. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Diarra, kaleciyi çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu. 1-0


45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Oğuz Ceylan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.


69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0


77. dakikada Güray'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan


Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Junior (Papy dk. 70), Güray Vural, Chibsah (Hasan dk. 46), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Twumasi dk. 69)


Yedekler: Günay, Toşca, Moraıs, Kana Biyik, Sefa, Hamza, Mehmet Fatih


Turgutluspor: Can Sevinç, Muhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Mustafa dk. 72), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Sezer dk. 78 ?), Hüseyin Durak (Mithat dk. 62), Emre Keskin


Yedekler: Yunus, Hayrullah


Goller Diarra (dk. 27), Güray Vural (dk. 69), Kenan Özer (dk. 77) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Oğuzhan, Kadir (Turgutluspor), Chibsah, Kubilay (Gaziantep FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.