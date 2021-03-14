Zirai don ile şiddetli rüzgar Araban'da çiftçileri korkuttu

Araban'da dün yaşanan zirai don ile şiddetli rüzgarın ekili alanlara zarar vermediğini tespit eden Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl hasat döneminde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz ilçede aşırı rüzgar ile zirai dondan kaynaklı yaşanan tahribatı tespit etmek için Araban Ovası'nda hububat, sarımsak ve soğan üretimi yapılan bölgelerle fıstık, badem, meyve ve zeytin bahçelerini inceledi. Meteorolojinin zirai don uyarısını sürdürdüğünü aktaran Kerim Yavuz, çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. İnceleme sonucunda zirai donun tarım ürünlerine zarar vermediğini tespit ettiklerini paylaşan Hasan Altun, "Hasat döneminde yüksek rekolte bekliyoruz" dedi.

"Tarım ürünlerine zarar vermediğini tespit ettik"

Dün meydana gelen aşırı rüzgar ve zirai don hadisesinin bölgeyi ne kadar etkilediğine yönelik incelemeye çıktıklarını söyleyen Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Kerim Yavuz ile birlikte Araban Ovası'ndaki hububat ekili alanlar ve ilçe kırsalındaki fıstık, badem, meyve ve zeytin bahçelerinde yaptığımız incelemelerde ilçede etkili olan aşırı rüzgar ve zirai don'un tarım ürünlerimize zarar vermediğini tespit ettik. İlçe genelindeki tarım ürünlerimiz normal gelişimini sürdürüyor. Bu yıl Araban Ovası'ndaki ve ilçe kırsalındaki tüm tarım ürünlerinin hasat döneminde yüksek rekolte bekliyoruz" diye konuştu.