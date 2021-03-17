“Zor Zanaat” adlı dijital eğitim programı için başvurular başladı

Kentteki zanaatkarları dijital ortama adapte ederek Facebook platformları üzerinden ürün pazarlaması ve satış yapılmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Facebook iş birliğinde “Zor Zanaat” adlı eğitim programına imza atıldı. “Zor Zanaat” programı ile katılımcı usta ve sanatçılara dijital eğitimler verilerek sosyal medya varlıklarını oluşturmaları hedeflenirken işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için köprü olunacak.

Gazi şehrin zengin kültürünü ve köklü geleneklerini yaşatmaya devam eden zanaatkar ve geleneksel sanatçılar için destek olmanın yanında pandeminin küçük çaplı işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için başlatılan “Zor Zanaat” programındaki eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru alımları başladı. Programa ücretsiz olarak 19 Nisan'a kadar https://form.jotform.com/202872841539967 adresinden başvuru yapılabilecek.

2021 Mayıs ayında başlayacak eğitimde dijital pazarlama ve aralarında Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ın da olduğu 2 ana müfredata göre program seyir gösterecek. Eğitimler, pazartesi ve salı günleri haftada iki gün olmak üzere toplamda 4 hafta sürecek. Çevrimiçi gerçekleşecek eğitimlerde katılımcılardan işletmelerini anlatan kısa bir sunum yapılması istenecek. Sunum değerlendirmesinin ardından katılımcılara mentorluk desteği verilecek.

Dijital eğitimler kentin potansiyelini görünür kılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dijitalleşmenin artık günümüz dünyasında mecburi bir durum niteliği taşıdığının altını çizdi.

Teknolojik gelişim ve dönüşüme paralel gidecek küçük işletmelerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak hedef kitlesine ulaşabilme bakımından avantajlı durumda olduğunu belirten Başkan Şahin, "Ülkemize renk katan değerli zanaatkar ve geleneksel sanatçıların bu avantaja sahip olabilmeleri için biz de Facebook'un başlattığı Zor Zanaat programına dahil oluyoruz. Bu programın sunacağı dijital eğitimler sayesinde Gaziantep'in büyük potansiyele sahip ustalarına eserlerini hem dünyaya tanıtmaları hem de gelecek nesillere aktarmaları için destek olacağız" diye konuştu.