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10 katlı apartmanda korkutan yangın

Giresun’da 10 katlı bir binanın 6’ıncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giresun'da 10 katlı bir binanın 6'ıncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın akşam saatlerinde Yeni Mahallede bulunan 10 katlı apartmanın altıncı katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangının çıktığı dairede kimsenin bulunmaması faciayı önlemiş oldu. Yangın nedeniyle daire tamamen kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi. Yangının ise henüz neden kaynaklandığı öğrenilemedi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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