140 yıllık ‘hükümet binası' müze oluyor

Abdülhamit zamanında, 1886 yılında Giresun Kazası Belediye Başkanı Kaptan Yorgi tarafından halktan toplanan bağışlarla yaptırılan Giresun Hükümet Konağı müze oluyor. Giresun Üniversitesi'nin kullanımında olan ve merkez Rektörlük olan tarihi binanın Zamanda Yolculuk Müzesi'ne dönüştürüleceği açıklandı.

Bu konuda üniversite tarafından hazırlanan proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Gazanfer İltar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Hacı Salih Şahin ve Uzman Betül Tiryaki'nin katılımı ile projenin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, binada özgün işlevine uygun olarak yeniden düzenleme yapılacağı ve Giresun tarihindeki önemli olayların, animasyon canlandırmalar eşliğinde ziyaretçilere sunulacağı açıklandı.

Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada “İçeriğin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın başkanlığında sivil toplum örgütleri, akademisyen ve ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda proje detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.