İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor

Giresun’un Görele ilçesinde 15 yaşındaki genç bir kız köylerine ekmek dağıtımına gelen şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla her yerde aranıyor.

Giresun'un Görele ilçesinde 15 yaşındaki genç bir kız köylerine ekmek dağıtımına gelen şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla her yerde aranıyor.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü'nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.'yı kaçırdığı ihbarında bulundu.


Yapılan ihbarın ardından kaçırılan kız ve kaçırdığı iddia edilen Ahmet D. her yerde aranırken, kız kaçırma olayı ile ilgili çevre illerin güvenlik güçlerine de bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.