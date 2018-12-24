‘2. Onur Ödülleri' sahiplerini buldu

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen törenle ‘Onur Ödülleri' sahiplerini buldu.

Ödül töreni üniversitenin Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleşti. Tören öncesi açıl konuşmasını yapan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne spor ve kültüre sahip çıktığını belirtti. Rektör Coşkun, “Spor, sanat ve sosyal etkinleri de önemseyen bir üniversiteyiz. Bunun karşılığı olarak ta üniversitemiz öğrencileri katıldıkları, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetlerde üniversitemizin ismini ülke genelinde en üst sıralara taşımayı amaçlamışlardır. Bu manada geçtiğimiz öğretim yılında katılmış olduğumuz bireyleş ve takım sporlarında Türkiye Birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi dereceler aldık. Yine öğrencilerimiz branşlarında milli takımda ülkemizi temsil ederek önemli başarılar elde etmişlerdir” dedi.

‘Onur ödülü'ne layık görülen TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İşadamı Enver Yücel, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, Spor Gönüllüsü Mehmet Kılıç, Spor Yorumcusu İlker Yasin, Milli Antrenör Salih Bora, Milli Futbolcu Tolga Seyhan ve Öğretim Görevlisi Beytullah Dönmez'e ödüllerini alarak teşekkür konuşması yaptı.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra birçok davetli ve öğrenci katıldı.