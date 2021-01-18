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2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın acı günü

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Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın babası Temel Yayla Giresun'un Görele ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı.


Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Temel Yayla için bugün ilçedeki Merkez Hasan Ağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü İhsan Öz tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında baba Yayla, ilçenin Kaba mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Yayla'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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