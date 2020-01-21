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2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın anne acısı

Tedavi gördüğü Görele Op.

Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın annesi Nazmiye Yayla Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.


Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyonları yöneten Korgeneral Sinan Yayla, annesini vefat haberi sonrası memleketi Giresun'un Görele ilçesine geldi. Yayla'nın cenaze namazı Merkez Hasan Ağa Caminde İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırıldı. Yayla'nın naaşı Kaba Mahallesindeki aile toprağa verildi.


86 yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Yayla'nın cenazesine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Yayla'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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