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2 yıl önce Giresun kırsalında girilen çatışmada ayağından yaralanmıştı bu kez kurtulamadı

Tunceli merkez kırsalında Kutu Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten biri olan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan kod adlı Celal Kaya’nın 2 yıl önce Giresun kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralı olarak kurtularak Tunceli’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Tunceli merkez kırsalında Kutu Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten biri olan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan kod adlı Celal Kaya'nın 2 yıl önce Giresun kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralı olarak kurtularak Tunceli'ye kaçtığı ortaya çıktı.


Örgütün aynı zamanda Karadeniz Eyalet Sorumlusu olarak da bilinen Doğan kod adlı terörist Celal Kaya, dün Tunceli merkez kırsalı Kutu Deresi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin ödülle Mavi Kategori'de yer alan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya'nın 2 yıl önce Giresun kırsalında girdiği çatışmada ayağından yaralı şekilde Tunceli'ye kaçtığı öğrenildi. Kaya, örgütün aynı zamanda Karadeniz Eyalet sorumlusu olarak da biliniyordu.

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