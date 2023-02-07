İhlas Haber Ajansı

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2 yıl önce sel felaketi yaşayan Dereli deprem bölgesine yardım için "Şimdi sıra bizde” dedi

Giresun’da 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesi depremzedeler için yardım kampanyasına büyük ilgi gösteriyor.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesi depremzedeler için yardım kampanyasına büyük ilgi gösteriyor.


Dereli Belediyesinin “Bu kez sıra bizde” diyerek başlattığı yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlık ve Belediye olarak yardım kampanyamızı sürdürüyoruz. Hem ilçemizde yaşayan hem de gurbette bulunan hemşehrilerimiz yardım kampanyalarını ulaştırmak için bizlere ulaşıyor bizlerde aynı ve nakdi yardımlarımızı AFAD merkezine ulaştırıyoruz. Bu anlamda dün sel felaketinde bizim yanımızda oldukları gibi bizlerde depremzedelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı olan halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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