2019 yılında Giresun'da eğitim ve turizm yatırımları önemli yer tuttu

Giresun İl Genel Meclisi'nin 2019 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıya Vali Harun Sarıfakıoğulları da katıldı. Vali Harun Sarıfakıoğulları eğitim ve turizm alanında yapılan yatırımlar hakkında İl Genel Meclisi'ne bilgi verdi.

Giresun'un 2019 yılı faaliyet programında eğitim ve turizmin önemli bir yer tuttuğunu anlatan Vali Harun Sarıfakıoğulları, “İl Genel Meclisi'nde alınan kararların uygulanması noktasında İl Özel İdaremize teşekkür ederim. 2019 yılı faaliyetlerinde 203 araç ve 230 personelle çalışmalarımızda yaklaşık 160 milyon lira bütçe giderimiz olmuştur. Yine buna ilaveten Merkezi İdareden 82 milyon lira kaynak bütçelerle yaklaşık toplamda 244 milyon lira harcama söz konusudur. Bu harcamalar çerçevesinde 112 acil hizmet binasının geçici kabulü yapıldı. Yine İl Özel İdaresi binasının yüzde 90'nından fazlası tamamlandı ve mayıs ayı itibarıyla İl Özel İdaresi'nin buraya taşınması planlanmaktadır. Eğitim alanında ise Piraziz İmam Hatip Ortaokulu tamamlandı ve Teyyaredüzü İmam Hatip Ortaokullu ise tamamlanma aşamasında devam etmektedir. İlköğretim Okullarını, Özel Eğitim veren okulların onarımları yapıldı. Bunlarla birlikte bir yıldır sürdürülen çalışma sonucunda 9 okulumuzun güçlendirilmeye muhtaç olduğu tespiti yapıldı ve bu okullarımız 2020 Ocak ayı itibarıyla başka okullara taşınarak boşaltıldı. Boşaltılan bu okullarımızın onarımını 2021 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Giresun yeni bir turizm imkanı kazanacak”

Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde bulunan tarihi Zeytinlik Semtinin, turizmde yeni bir yüz olacağını da ifade eden Vali Harun Sarıfakıoğulları, “2019 yılı faaliyetlerimiz içerisinde turizm adına yaptığımız çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalarımız kapsamında Giresun'da yaylalar, tabiat parkları ve Giresun Adası kadar önemli bir turizm potansiyeline sahip olacak olan Zeytinlik Semti projesidir. Burada ikinci etap çalışmalar devam etmektedir ve 33 bina restorasyonu tamamlandı, sokak sağlamlaştırma da tamamlanmak üzeredir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu proje için yaklaşık 2 milyon lira daha kaynak çıkartılmıştır. Proje tamamlandıktan sonra Giresun tarihini, kültürünü yansıtacak çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olacaktır. Dolayısıyla Giresun yeni bir turizm imkanı kazanacaktır” açıklamasında bulundu.