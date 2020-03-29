30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından

Giresun'da 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Teke, bu mesleği öğrenip devam ettirecek birisini bulamamaktan şikâyet etse de işini hala severek yapıyor.

Giresun'da 1990 yılında mesleğine çırak olarak başlayıp daha sonra kendi dükkanını işletmeye başlayan Ömer Teke, ayakkabı tamirciliğinin son ustalarından. Ortaokulu bitirdikten sonra amcasının oğlu ile birlikte çırak olarak başladığını ve 2003 yılından beri kendi dükkanında çalıştığını dile getiren Teke, gün boyu gelen müşterilerin ayakkabılarını tamir etmenin yanı sıra çanta, bavul ve kemerleri de tamir ediyor. 13 yıl çırak olarak çalıştığını belirten Teke, "Ben 1990 yılında başladım bu mesleğe ve 13 yıl çırak olarak çalıştım. Bu iş bir zanaattır. Ben bu işi ustasından öğrenerek bu günlere geldim. Bu mesleğin devam etmesini istiyoruz ama yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Eğer böyle giderse biz bu mesleğin son ustaları olarak kalacağız. Müşteri potansiyelimiz de var, günümüzde imkanlar da iyi. İnsanlar yeni bir ayakkabı almaktansa yıpranan ayakkabılarını getirdiğinde hem tekrardan kullanmalarına yardımcı oluyoruz hem de paradan tasarruf etmelerini sağlıyoruz” dedi.