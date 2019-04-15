31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından İl Genel Meclisi ilk toplantısını yaptı

toplantısını yaptı. Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Vali Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret eden Meclis üyeleri meclis salonunda ilk toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

Oluşturulan divanda en yaşlı üye Eladdin Önal başkan, katipler ise en genç üyeler Mehmet Şenel, Mehmet Akif Yılmaz tarafından oluşturuldu. AK Parti 27, CHP 7, MHP 6 olmak üzere toplam 40 üyenin oluşturduğu meclis yeni üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantı divan üyelerinin yerini almasıyla başladı. Meclis Başkanlığı'na en yaşlı üye olarak seçilen Eladdin Önal konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

Meclis Başkanı seçiminde yapılan gizli oylama sonucu aday gösterilen Ahmet Şahin 33 oy ile İl Genel Meclis Başkanlığı'na seçildi. CHP Grubunun aday gösterdiği Mehmet Yılmaz ise 7 oy aldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin yaptığı teşekkür konuşmasında “Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meclisimize yeni katılan ve yeniden seçilen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz hep beraber güzel hizmetlere imza atabilmektir. El birliğiyle, ortak akılla birlikte hareket ederek ilimize hiçbir siyasi ayrım yapmadan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet etmektir” dedi.

Yapılan teşekkür konuşmasının ardından birinci başkan vekilliğine Ahmet Salih Bal, ikinci başkan vekilliğinin Uğur Eraslan seçildi ve katip üyelerin seçimiyle toplantısı sona erdi.