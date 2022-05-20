45. Uluslararası Giresun Aksu Festivalinde gelenekler yerine getirildi

Giresun'da 4 bin yıllık geleneğin yaşatılması amacıyla bu yıl 45.'si düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivaline katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 45.'si düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Aksu Deresinin denizle buluştuğu noktada geçmişten günümüze devam ettirilen gelenekler yerine getirildi. Rumi takvime göre 7 Mayıs olan ve halk arasında ‘Mayıs Yedisi' olarak kutlanan ve yörede 4 bin yıllık geçmişe sahip olan etkinlikte vatandaşlar sabah saatlerinde festival alanına gelerek 7 çift ve 1 tek taşı dilek tutmalarının ardından dereye attı. Vatandaşlar daha sonra 3 defa sac ayaktan geçerek geleneği yerine getirdiler.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin idaresi olarak geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görevi üstlendiklerini ifade ederek “Bizler değerlerini yaşayan ve yaşatan kültüre sahip bir milletiz. Şehrin idarecileri olarak bu değerleri gelecek nesillere öğretmeli, anlatmalı ve aktarmalıyız. Belediye olarak en önemli görevimiz kendi kültürümüzü ve şehrimizin içinde ve daha sonra ülkemizi uluslararası arenada şehrimizi detaylı bir şekilde tanıtabilmektir. Dün ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz birçok ritüellerimiz ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tekrar hatırlatmaya çalıştık. Yerli ve yabancı gruplarımızın katılımıyla şehrimizde çok güzel bir birliktelik yürüyüşü gerçekleştirdik ve festival ateşimizi yaktık. Ardından bu gece yukarı bölgelerden oyunlarımız eşliğinde birtakım ritüeller eşliğinde yürüyerek erken saatte başlatmış olduğumuz yürüyüşümüzü Aksu'nun denize noktaya getirerek burada gerçekleştirdiğimiz 7 çift ve 1 tek taşın denize atılması ve sac ayaktan geçilmesiyle ritüellerimizi tamamlamış olduk” dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise festivalin şehrin tanıtılması adına önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Giresun Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel, sanatsal ve turistik değerlerimizin sergilendiği bu festivali maalesef 2 yıldır düzenleyemiyorduk. Resmi olarak her ne kadar 45'incisini düzenlesek te binlerce yıldır süren geleneğin tezahürü olan festivalimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de önemli bir nişanesidir. Uluslararası Aksu Festivalinin yeni dönemde turizmin gözde destinasyonlarından birisi olan ilimize de ayrı bir değer kattığını da ifade etmemiz gerekir” diye konuştu.

Keşap ilçesinden festivale gelen Muhsin Civelek uzun yıllardır festivale katıldığını hatırlatarak “Ben çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Korona virüsten dolayı 2 yıldır festival olmadı. Bundan sonra inşallah devam eder. Sağlık, mutluluk ve huzur için dileğimi tuttum” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar yurtdışında yaşanan ve eşiyle birlikte hep festival katılmak istediklerini belirten Adnan Kaya, “Ben 40 senedir yurtdışında yaşıyordum. 2 sene önce temelli dönüş yaptım. Bu şenliği görmek istiyordum. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Uzun yıllar burada olmadığım için bu sene katılmak istedim” ifadelerini kullandı. Daha sonra protokol üyeleri dere kenarına gelerek dereye taş atma ve sac ayaktan geçme geleneklerini yerine getirdiler. Ardından festival halk oyunları gösterileriyle devam etti.