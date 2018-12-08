Giresun'da 112'ye 11 ayda yapılan 450 bin ihbarın 400 bini asılsız çıktı. Şaşırtan istatistik hakkında değerlendirme yapan Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, asılsız ihbar yapanların bir kişinin hayatına sebep olabileceğini söyledi.

‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' dolayısıyla Giresun İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ni ziyareti esnasında bu bilgilere ulaştığını belirten Süral, “2018'in Kasım ayı sonu itibariyle Giresun'daki 112 Çağrı Merkezi'ne 450 bin aramanın gerçekleştirilmiş ve bunun sadece 50 binin gerçek ihbar olduğunu öğrendik. Bu şaşırtıcı olduğu kadar korkunç bir durum. Bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Nasıl mı? 112'ye yaptığınız her asılsız ihbarda ihbarı değerlendirmek durumunda olan ekibinin gerçek bir ihbara gidememesine, ya da geç gitmesine sebep olarak bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Böyle bir durum kabul edilemez" dedi.

Trafikte ambulansların en fazla karşılaştığı sorunun yol verme sorunu olduğunu da kaydeden Kerim Süral açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Trafikte sireni çalan bir ambulansın içi boş olabilir. Bu gereksiz siren açıldığını göstermez. Aksine ihbarı yapılan vakaya yetişmek için açılmıştır. Biz bu sorunun önüne geçe bilmek için sürücülerimize şu sloganımız ile sesleniyoruz, 'Trafikte ambulansa yol ver, hayat kurtaran kahramanlarımıza ortak ol.'