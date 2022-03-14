5 yıl önce kapatılan tarihi Tirebolu Lisesinin yeniden açılması isteniyor

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde Askeri Kışla olarak yapılan ve daha sonra ortaokul ve lise olarak kullanılan tarihi Tirebolu Lisesi binasının, yeniden eğitime açılması isteniyor.

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, “Bu okuldan mezun olan onlarca öğrenci hakim, savcı, subay, doktor, mimar ve mühendis olmuştur. Daha evvel Espiye ilçesinden 50 yaş üstü insanlar bu okulda okumuştur. Espiye Lisesi açılınca buradan nakillerini aldılar. 5 sene öncesine kadar Tirebolu halkına ve bölge insanlarına hizmet veren okulumuz Öğrenci mevcudu bahane edilerek 2016 yılında zamanın idarecileri tarafından kapatıldı. 5 senedir atıl durumda olan bu okul bizleri üzüyor bu okulun Tirebolu'ya daha verecek olduğu çok şey var. Okulumuzun gelecek kuşaklara yani Tirebolu Fen Lisesi olarak hizmet vermesini istiyoruz bizim Fen Lisesine ihtiyacımız var gerçekten de böyle bir hizmeti inşallah büyüklerimiz bize layık görürler bu okul için ellerinden geleni yaparlar biz destek bekliyoruz destek olmadan başarı olmaz. Okulun onarımını Tirebolu Belediyesine verilirse biz Belediye olarak elimizden ne gelirse yaparız “Tirebolu lisesi” bu bölgenin mihenk taşıdır. Giresun'da böyle bir bina yok 5 yıldır atıl durumda çürümeye ter edilen okul binasının bir an önce kurtarılmasını bekliyoruz“ dedi.