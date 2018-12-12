8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri Giresun bölümü yarın başlıyor

Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri Giresun bölümü yarın başlıyor.

Film günlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısına Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Başkanı Maria Magdalini Kanellopuulou, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Canan Çelik katıldı.

Etkinliğin üçüncü kez Giresun'da gerçekleştirileceğini belirten Maria Magdalini Kanellopuulou, etkinlikle insan haklarında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini bu nedenle 40 film gösteriminin yapılacağını kaydetti.

Etkinliğin bu sene Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 70'inci yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, “Organizasyonumuzda seçtiğimiz eserlerde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhunu yakalamaya çalıştık. Bu çalışmaları yaparken üye devletlerimizin kültürel merkezleriyle çalıştık. Toplam 40 tane film gösterimi var. Bazı gösterimlerden sonra tartışmalar düzenlenecek ve böylelikle katılımcıların fikirlerini duygularını alabilmek dinleyebilmek çok ilginç olacak" dedi.

Etkinliğin üçüncü kez Giresun'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Kerim Aksu ise şu ifadeleri kullandı:

“Giresun, Ankara, İstanbul, Antalya, Kars ev sahipliğinde Türkiye genelinde 5 ilde gerçekleşecek. Geçtiğimiz 2 yılda ilimizde düzenlenen festivaller hem izleyicileri hem de bizleri çok mutlu etti. Giresun'un bunca iller arasından seçilmesinin nedeni hem yüksek izleyici sayısı hem de halkımızın demokrasi ve evrensel insan haklarına gösterdiği önemden kaynaklanıyor."

Etkinlik 13-16 Aralık tarihlerinde yapılacak ve film severlere 40 yerli ve yabancı film izlettirilecek.