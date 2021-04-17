İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

86 bin TL değerinde kablo çalan 2 şahıs tutuklandı

Giresun’un Çanakçı ilçesinde 86 bin TL değerinde telefon kablosu çalan 2 şahıs tutuklandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde 86 bin TL değerinde telefon kablosu çalan 2 şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Baldere mahallesinde bir şirkete ait 1500 metre uzunluğunda ve 86 bin TL değerindeki telefon kablolarının çalınması üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, titizlikle yürütülen çalışmaları sonucunda olayın failleri olarak M.K. ve R.K. isimli şahısları tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.