Acil temizlik timi işbaşında

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı acil temizlik timi kuruldu.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 kişilik acil temizlik timi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için camiler ile parkların lavabo ve tuvaletlerini düzenli olarak temizliyor.

Temiz bir Giresun için yoğun gayret ortaya koyan ekip, sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm mahallelerde sokakların da temiz tutulması için çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ekibimiz düzenli olarak şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Birimimiz her gün kendisini yenileyen, yeni oluşumlar yapan, araç gereç olarak güçlenen bir birim. Giresun'umuzun daha temiz olması için çalışıyoruz” denildi.