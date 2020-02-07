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Afetlere karşı kurban kesip dua okudular

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Giresun’da da, son günlerde ülke genelinde meydana gelen deprem, çığ düşmesi ve uçak kazası gibi olumsuzluklara karşı kurban kesildi.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Giresun'da da, son günlerde ülke genelinde meydana gelen deprem, çığ düşmesi ve uçak kazası gibi olumsuzluklara karşı kurban kesildi.


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve beraberindeki il protokolü, Giresun Belediyesine ait mezbahada kurban kesimi için bir araya geldi. Kurban kesimi sonrası İl Müftüsü Muhittin Oral dua yaptı.

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