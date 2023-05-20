Ağaların terzisi çırak bulamıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde babasından öğrendiği terzilik mesleğini 40 yıldır sürdüren Hasan Üstün, teknolojiye yenik düşen mesleğini eski metotlarla devam ettiriyor. Modern tizliğinin aynı sıra Atatürk süvari pantolonu ya da İngiliz kloşu olarak adlandırılan kıyafetleri de diken Hasan Üstün, birçok ünlü isimlere de yöresel kıyafetleri diktiği için ilçede Ağaların terzisi olarak tanınıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun Gönüllü Alayının ve Giresun Uşaklarının giydiği kıyafetleri, günümüzde yaşatmaya çalıştığını anlatan Terzi Hasan Üstün, “Bu mesleği babamın yanında çırak olarak öğrendim. Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir de sürdürüyorum. Günümüz kıyafetlerinin yanı sıra artık nostalji haline gelen Atatürk süvari pantolonu olarak bilinen ve Giresun uşaklarının giydiği kıyafetleri de dikiyorum. Pek alıcısı olmasa da bir nostalji olarak bulundurmak isteyen ve özellikle de folklor ekiplerinin talepleri oluyor” dedi.

Giresun'da yöresel kıyafet diken son temsilcisi

Yöresel kıyafetlerin dikiminin zor olduğunu ve ayrı bir ustalık gerektirdiğini de anlatan Üstün, ”Normal kıyafetlere dikimi zordur. Bu kıyafetler herkesin kendi fiziki anatomisine göre ölçülüp, biçilip dikilmesi gerekiyor. Dikilen her kıyafet herkesin üzerine oturmaz. Zor ve ayrı bir beceri gerektirdiği için her terzi uğraşmak ve dikmek istemez. Bu mesleği Giresun'da yapan başka bir terzi de kalmadı, ben son temsilcisiyim diyebilirim. Ben de birilerini yetiştireyim istiyorum ama maalesef öğretecek çırak da bulunmuyor” diye konuştu.

Yayla Ağası Sakıp Sabancı'ya da kıyafet dikti

Yayla festivallerinde Yayla Ağalarına kıyafet diktiği için yörede Ağaların terzisi olarak da bilindiğini ifade eden Üstün, “Bilindiği gibi Karadeniz'de yayla festivalleri meşhurdur ama öyle festivaller var ki geleneksel olarak devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi de Kümbet Yayla Şenliği'dir. Geleneksel olarak yapılan Kümbet Yayla Şenliği'nde ağa seçilenlere ağalık kıyafetini de dikiyorum. Bugüne kadar ağalık kıyafeti diktiklerim arasında 1997 yılında Yayla Ağası seçilen Sakıp Sabancı ve Enver Yücel gibi isimler de bulunuyor. Ağalara kıyafet diktiğim için Ağaların Terzisi olarak da tanınıyorum” şeklinde konuştu.