Ağustos ayında Giresun Gümrüğü'nden 188 milyonluk ihracat gerçekleşti

Müdürlük verilerine göre Ağustos ayında 188 milyon 926 bin liralık ihracat gerçekleştirilirken ithalat rakamı ise 23 milyon 681 bin lira oldu.

1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında Giresun Gümrüğünden 18 milyon 815 bin 447 kilogram iç fındık, fındık mamulleri, mıcır, tekstil, kuruyemiş kavurma hattı, demir cevheri, ay çekirdeği, tahin ve çimento ihraç edildi. Buna karşılık fındık ve mamulleri(Geri gelen eşya), Tekstil, dökme taş, kömür ve buğday ithalatı ise 10 milyon 663 bin 67 kilogram olarak gerçekleşti.