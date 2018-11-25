AHBAP Giresun'dan “Bir damla bin umut” etkinliği

Şarkıcı Haluk Levent'in öncülük yaptığı yardımlaşma platformu AHBAP'ın Giresun gönüllüleri “Bir Damla Bin Umut” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Giresun Atatürk Meydanı'nda iki gün boyunca broşürler dağıtarak vatandaşların kan bağışında bulunmalarını sağlayan çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, sosyal medya üzerinden de kampanyaya destek aradı. Giresun basınının da destek verdiği bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterilirken, iki günün sonunda 140 kan bağışı ve 19 kök hücre bağışı alındı.

Bağış kampanyasına katılan vatandaşlar, kan bağışının çok önemli olduğunu insanların bu konuda bilinçlenmesi ve düzenli olarak bağışta bulunmaları gerektiğini belirtti.