Ahşap ellerinde sanat eserine dönüşüyor

Merak duygusuyla başladığı oymacılıkta ve kakma sanatında ustalaşan ve 5 binden fazla eseriyle 100 civarında sergi açan Filiz Uzun'un ellerinde ahşap birer sanat eserine dönüşüyor. Uzun, eserlerinde daha çok geleneksel motifleri ve yaşadığı şehrin figürlerini kullanıyor.

Ahşap oymacılığı ile başlayan yolculuğuna kakma sanatını da ekleyen Filiz Uzun, Türkiye'de bu işi yapan sayılı sanatçılardan birisi oldu. Giresun'da 2004 yılında tek kadın ahşap oyma ve kakma sanatçısı olan Filiz Uzun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Kakma Sanatçısı ünvanını da almayı başardı. Uzun, kendinden başkalarına bu sanatı öğretebilmek adına usta öğretici olarak kurslar açmayı da ihmal etmedi.

Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Uzun'un elinden çıkan ahşap oyma ve kakmalar görenlerin ilgisini çekiyor. Bu yeteneğinin sonradan ortaya çıktığını anlatan Uzun, “Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümünde eğitimimi tamamlamış olmama rağmen bu sanata sonradan yöneldim. Merakım sayesinde bu sanatı araştırdıkça yeteneğimde ortaya çıkmaya başladı. Giresun'da tek kadın kakma sanatçısı olarak yardım alacağım birileri yoktu. Bunun için birçok şehre giderek kendimi geliştirmeye çalıştım. Zaman içerisinde Giresun'da da bu sanatı yaygınlaştırmak adına yaptığım eserleri kamu kurum ve kuruluşlarına hediye ederek tanıtımına katkı sağladım. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Kakma Sanatçısı ünvanı alarak usta öğretici belgemle Halk Eğitim aracılığıyla birçok kursiyer yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Ülkemizin son 20 yılı için özel sergi açacak

Bugüne kadar 5 bin civarında eser üreterek, 100'den fazla sergi açtığını da anlatan Uzun, ”Yaptığım eserlerde genelde hat sanatıyla birlikte geleneksel motifler işlemekteyim. Bununla birlikte yaşadığım şehrin ve bölgenin kültürel tanıtımına katkı sağlamak adına yöresel folklorik simgelere de yer vermekteyim. Bugüne kadar yaklaşık 5 binden fazla eser ortaya koydum diyebilirim ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere pek çok yerde 100'den fazla sergi açtım. Bundan sonra 50 eserden oluşan bir sergi daha düşünüyorum ama bu sergiyi diğerlerinden ayıran özel bir sergi olacak. Bu sergide ülkemizin son 20 yılda yaşadığı depremler, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, Cumhurbaşkanımızın Davos Zirvesi'ndeki 'one minute' çıkışı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Bahar Kalkanı'nda verdiğimiz şehitlerimizin anısına temalar yer alacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi müzede yer aldı

Kendisi için unutulmaz anılarından birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediyesinin Çamlıca Camisi'nin müzesinde yer alması olduğunu da ifade eden Uzun, “2009 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir çalışma yaptım. Bu çalışmam 2,5 metre boyunda, 3 metre eninde Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi ve Bakara suresindeki 'elif-lâm-mîm' ayetlerini ahşaba uygulayarak devasa bir çalışma yaptım. Bu çalışmamda şuanda yeni Çamlıca Camisi'nde yapılan müzede sergilenmektedir. Bu benim için büyük anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.