AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Gürcistan'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun önemini anlattı

Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu ile 52. Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı Gürcistan'da düzenlendi.

Toplantıda konuşan KEİPA Türk Delegasyonu Başkanı, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye'de demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun devlet ve millet arasındaki kaynaşmayı temin etmeye çalışan önemli kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, ''İdare ile vatandaş arasında bir arabuluculuk görevi bulunan Ombudsman, diğer denetim usullerinin eksikliklerini tamamlayıcı bir rol üstlenmekle birlikte ülkemizde demokrasinin daha fazla tecelli etmesi için bir araç olmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına ve şeffaf, hesap verebilir insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Tüm bunların sonucunda, Kamu Denetçiliği Kurumu incelediği şikâyetlerle vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemesinin vasıtası olmasıyla birlikte, beş yılda bir yapılan seçimler dışında mahalli idareler başta olmak üzere devlet yönetimine vatandaşlarımızın katılımını sağlamıştır” dedi.

Öztürk, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesindeki ombudsmanlık ve insan hakları kurumlarının işbirliğini geliştirebilmesi için bu kurumların görevlerinin ve sorumluluklarının, iletişim bilgilerinin yer aldığı bir dokümanın hazırlanması, bu dokümanın ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması, bu kurumlar arasında en iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı, kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirildiği ortak eğitim ve projelerin düzenlenmesinin desteklenmesinin yararlı olacağını değerlendirmekteyiz.''