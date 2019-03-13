AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Erzincan-Trabzon demiryolu güzergahı ile ilgili konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Erzincan'dan Karadeniz sahiline inecek herhangi bir güzergah kararı bulunmadığını ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Bu konudaki açıklamalar tamamen asılsız iddialardır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya herhangi bir kurumun Erzincan'dan Karadeniz sahiline inecek tren yolu güzergâhı ile ilgili verilmiş bir kararı yoktur. Çeşitli seçenekler üzerinde farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte bu konuda henüz bir karar verilmiş değildir. Bu konuda doğru olmayan açıklamalar Giresun Belediye Başkanlığı seçimini kaybetme telaşıyla yapılan asılsız iddialardan ibarettir. Açıklamaların amacı gündemi değiştirmektir. Kaldı ki AK Parti Giresun Milletvekilleri olarak bizler her platformda Giresun ve Giresunlu hemşehrilerimizin menfaatleri ne gerektiriyorsa onu savunuyoruz ve bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz” dedi.