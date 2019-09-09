AK Parti Giresun Milletvekilleri basınla buluştu

Giresun ile ilgili devam eden ve yeni projelerle ilgili start verdikleri bir çalışma sürecine başladıklarını anlatan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Giresun'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden projelerin takipçisi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle ifade etmeliyim ki önümüzdeki hafta Karayolları Genel Müdürü ekibiyle birlikte Giresun'da olacaktır. Giresun'da devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili bir dizi çalışma yapılacaktır. Özellikle Eğribel Tüneli'nin bu ay içerisinde ikmal ihalesi tamamlanmış olacaktır. Bunun dışında yine devam eden projelerimizden Çanakçı, Güce, Dereli yollarımız bulunmaktadır. Bunların bir an önce tamamlanması için yapılması gereken adımlar atılacaktır. Yapılması planlanan projelerimizden Güney Çevre Yolu'nun ise devam eden proje çalışmaları ve bizim taleplerimiz masaya yatırılacaktır. Dolayısıyla ulaşım konusunda Karayolları Genel Müdürü ve ekibinin Giresun'da yapacağı çalışmalar önemlidir. Bununla birlikte yine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) toplantısı Giresun'da olacaktır. KEİ üyesi 11 ülkenin bakanlarını gelecek hafta Giresun'da ağırlayacağız. Giresun adına önemli bir tanıtım olacağına inanıyorum” dedi.

“FİSKOBİRLİK, TMO adına alımlara başlamıştır”

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bugüne kadar fındık üreticisine 11 milyon 200 bin TL ödeme yaptığını anlatan AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk ise “Bilindiği gibi bölgemizin en önemli gündemlerinden bir tanesi fındık. Bu konuda Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi 17 TL fiyat açıklanmış ve TMO müdahale alımları için devreye sokulmuştur. TMO alımları devam ederken bir takım spekülasyonlar oluşturulmak istenmektedir. Ancak bunlar pek gereceği yansıtmamaktadır. TMO'nun bölgemizde 200 bin tonluk depo kapasitesi bulunmaktadır yetmez ise ilave önlemler alınacaktır. Kota uyguladığı yönündeki açıklamalarda pek doğru değildir çünkü TMO Tarım Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından dönüm başı verime göre alım belirlemiştir. Ancak bu dönüm başı verim beklenenin üzerinde olduğu görüldüğü için zaten artırım yapılmıştır. Bununla birlikte bugün TMO'ya fındık getiren üreticilerin sadece yüzde 4 kadarı geri dönmektedir. O da nem oranından dolayıdır. Ödeme konusunda ise bir sıkıntı bulunmamaktadır ve şuana kadar üreticiye 11 milyon 200 bin lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca eylül ayı sonuna kadar açılan randevu ekim ayı sonuna kadar da uzatılmıştır. Fındık konusunda FİSKOBİRLİK'in de devrede olması çok önemlidir. TMO ve FİSKOBİRLİK tarafından yapılan protokol kapsamında bir iş birliği sağlanmıştır. FİSKOBİRLİK'te artık aynı TMO şartlarında üreticiden fındık alımlarına başlamıştır” diye konuştu.

“ Giresun 'Fındığın Başkenti' olarak tescillenecek”

“Fındığın Başkenti” tartışmalarını sonlandıracak adımın atıldığını ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise "Bu tartışma bize kendi dersimizi yeniden çalıştırmıştır. Fındığa bir başkent bulunacaksa bu Giresun'dur. Bu konuda Giresun'un dünden bu güne kullandığı “Fındığın Başkenti, Kirazın Anavatanı” sloganı vardır. Bu sloganın tescilletilmesi için Giresun Belediyemiz ile girişime başladık. Bu tescilden sonra da bu tartışmalar olmayacaktır” ifadelerini kullandı.