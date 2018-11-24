AK Parti Giresun'da belediye başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nu belirledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Giresun'da belediye başkan adaylığı için il başkanlığı görevini yapan Aytekin Şenlikoğlu'nun ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nun ismini açıkladı.