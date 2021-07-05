AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk'ten Sis Dağı yolunda inceleme

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir grup genç tarafından betonlama çalışması başlatılan Sis Dağı Yaylası yolunda AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk incelemelerde bulundu.

Giresun'da sahilden Sis Dağı'na ulaşım sağlayan en kısa yollardan birisi olmasına rağmen bakımsız olduğu için kullanılamayan Eynesil ilçesi Ören-Sis Dağı yolunda incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'e Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ile partililer eşlik etti.

Yapılan incelemenin ardından gerekli girişimlerde bulunarak ihtiyaç duyulan ödeneğin çıkartılıp yolun kullanışlı hale gelmesini sağlayacaklarını kaydeden Milletvekili Öztürk, “Sis Dağı bizim doğu bölgemizde önemli bir yaylamız. Eynesilli, Göreleli Çanakçılı hemşerilerimiz burada yaylacılık yapıyor. Bu hemşehrilerimiz Sis Dağı'na kendi ilçelerinden ulaşmak istiyorlar ama yol standartlarından yana şikayetleri var. Biz de bu şikayetler üzerine bizzat gelerek görmek istedik. Şikayetlerinde de çok haklı olduklarını gördük.Özellikle Eynesil Ören Sis Dağı yolunun büyük kısmında ciddi bir bakım ve yapım ihtiyaç var. Bir bölümü karayollarının, bir bölümü Ören Belediyesi'nin, çoğunluğu da Özel İdarenin görev alanı içerisinde, bir kısmı da DOKAP'ın Yeşil Yol ağı içerisinde olduğunu öğrendik. Biz de yerinde görmüş olduk. İnşallah konu ile ilgili olarak hem Karayolları ile hem İl Özel İdaresi olsun hem DOKAP olsun hepsi ile ayrı ayrı görüşerek ihtiyacı arkadaşlara ileteceğiz. Vatandaşımızın duygularına İnşallah tercüman olacağız. Devletin ilgili kurumları da gerekli planlamalarını yaparak gerekli ödeneklerini ayırarak ileriki yıllarda bu ihtiyacı aşama aşama giderilmesinin takipçisi olacağız” dedi.

Yaylalardaki çarpık yapılaşmaya da dikkat çeken AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Sis Dağı'nın doğasına hayran kaldım. Hem Karadeniz'e yakınlığı ile son derece etkileyici. 30 kilometrede Eynesil sahilden yaylaya çıkılabiliyor. Dolayısıyla bütün güzelliklerin turizme de açılmasını düşünüyorum. Tabi bizi üzen tarafı ise oldukça fazla olan bina yapılaşması. Atalarımızdan gelen bin yıllık bir yaylacılık geleneğimiz var. Ama bunu yaparken de mümkün mertebe doğayı bozmadan buraların güzelliğine zarar vermeden yaylacılık yapmak lazım. Ben bu konuda bütün hemşirelerimizi yaylaları korumaya davet ediyorum” diye konuştu.