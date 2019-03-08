İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu kapı kapı gezerek kadınlara karanfil dağıttı

Giresun’un AK Parti Piraziz ilçe Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokak sokak, ev ev gezerek karanfil dağıttı.

Giresun'un AK Parti Piraziz ilçe Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokak sokak, ev ev gezerek karanfil dağıttı.


Evlerin zilleri çalarak kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Melikoğlu " 'Cennet annelerin ayağının altındadır' sözünü ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün başta Piraziz'li kadınlarımız olmak üzere, tüm dünyada ve ülkemizde her türlü şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını temenni ediyor, tüm kadınların gününü kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.