AK Parti Piraziz Teşkilatı ,dayanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi

Piraziz AK Parti teşkilatı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında dayanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi. Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve Ak Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu'nun da katıldığı toplantıda birliktelik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yapılan toplantıya, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Piraziz İlçe Başkanı Esat Ayyıldız, AK Parti Piraziz Kadın Kolları Başkanı Meryem Özdemir, AK Parti Piraziz Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kahya, AK Parti Piraziz İl Genel Meclis Üyeleri Cafer Mavi ve Ali Gürsoy, AK Parti Piraziz Belediye Meclis Üyeleri Ali Rıza Aydın, Salim Kahveci, Kadir Aşık, AK Parti Piraziz İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Piraziz Belediye Başkan Aday Adayları Mustafa Günaydın, Hayri Özdemir ve Cevdet Memiş ve partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu, “Gönül Belediyeciliği'ne giden yolda AK Parti İlçe Teşkilatımız ile Dayanışma ve İstişare toplantımızı gerçekleştirdik. Ortaya çıkan tabloda Gençlik kollarından Kadın Kollarına, Yönetim Kurulu'ndan İlçe Başkanı'na, Aday Adaylarından Gönüldaşlarımıza kadar zafere inanmış ve odaklanmış, 31 Mart akşamında AK Belediyeciliği ilçemize kazandıracak bir ekip ruhunun yanında birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyecek bir dayanışmanın örneğini gördük ve gösterdik.Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Giresun Milletvekilimiz Sn. Kadir Aydın'a da ayrıca teşekkür ediyor, bu kutlu hizmet yolunda bizlere verdiği destekten ötürü teşkilatımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.