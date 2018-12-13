AK Partii Milletvekili Öztürk: “Belediyecilik AK Parti'nin işi”

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaklaşan mahalli idareler genel seçimlerinde Giresun Belediyesi'ni AK Belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Giresun'un makûs talihini değiştireceklerini ifade eden Öztürk''Giresun'da güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Belediye başkan adayımıza güveniyoruz. Adayımız Aytekin Şenlikoğlu, hem sandıkta hem de seçildiğinde kendinden bekleneni en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Giresun daha kaliteli hizmetleri hak ediyor. Bilindiği gibi Belediyecilik AK Parti'nin işidir. AK Parti'nin belediyecilik alanındaki başarıları tartışma götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Giresun'un geleceği için AK Parti'nin belediye yönetimine gelmesi şarttır. Hizmette markalaşan AK Belediyecilik anlayışımızı hemşerilerimiz hasretle bekliyor. Partimizin bu tecrübe ve kabiliyetini ilimize hizmet olarak yansıtmakta kararlıyız. Bu hedefe ulaşmak için seçim günü akşamına kadar teşkilatlarımızın organizasyonu ve tüm partililerimizin katılımı ile çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hizmet yolunda yürümeye devam edecek, 31 Mart 2019'da Giresun Belediyesi'ni yeniden AK Belediyecilikle buluşturacağız. Giresunumuzun makus talihini inşallah değiştireceğiz'' dedi.