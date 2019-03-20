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AK Partili Belediye Başkanı darp edildi

Tirebolu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Karabıçak, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişinin fili saldırısına uğradı.

başkan Karabıçak, önce hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından saldırgandan şikayetçi oldu.



Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak'a yönelik saldırıyı kınayan AK Parti Tirebolu İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Her zaman halkının yanında ve hizmetkarında olan Başkanımız Abdullah Karabıçak'a cenaze taziyesi sonrasında misafirleriyle çorba içtiği lokantada bir kişinin bilgi alacakmış gibi yaklaşarak ansızın fiili ve sözlü saldırıda bulunulması asla kabul edilemez. Başkanımız Abdullah Karabıçak'a siyasi muhalefet tarzı ve üslubuyla daha öncelerden de sözlü tacizlerde bulunan bu şahıs hakkında gerekli şikayetlerde bulunulmuş ve hukuki süreçler başlatılmıştır. Sinsice yapılan bu çirkin ve planlı saldırı sadece Belediye Başkanımız Abdullah Karabıçak'a değil tüm teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize ve seçilme iradesine saygı duyan demokrasi sevdalısı Tirebolu halkına yapılmıştır.” denildi.



Öte yandan Belediye Başkanı Karabıçak'a saldırı düzenleyen şahsın halen kayıp olduğu ve polis tarafından arandığı bildirildi.

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