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AK Partili Öztürk: "Cumhur İttifakı Giresun'a hayırlı olsun"

Yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP’de Cumhur İttifakı’nın genişletilmesi sonucunda MHP’nin Giresun Belediye Başkan adayı Hasan Yılmaz’ı geri çekmesi sonrası AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk bir açıklama yaparak, "Cumhur İttifakı Giresun’da hayırlı olsun" dedi.

Yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP'de Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi sonucunda MHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Hasan Yılmaz'ı geri çekmesi sonrası AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk bir açıklama yaparak, "Cumhur İttifakı Giresun'da hayırlı olsun" dedi.


Giresun'da gönül birliği yapıldığını ifade eden Öztürk, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlikoğlu belirlenmiştir. Güçlü birliktelik ve kardeşlik içerisinde çıkmış olduğumuz bu yolda ülke ve milletin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkan adayımız Aytekin Şenlikoğlu ile inşallah Giresun'da büyük bir başarıya imza atacağız. Ülkemizde ve ilimizde esen gönül birliği rüzgarı sayesinde hemşehrilerimiz ve Giresun kazanacaktır. Alınan karar, Giresunumuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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