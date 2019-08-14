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AK Parti'li Öztürk hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bayramını memleketi Giresun’a gelerek hemşehrileriyle birlikte geçirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bayramını memleketi Giresun'a gelerek hemşehrileriyle birlikte geçirdi.


Ankara'daki çalışmalarının yanı sıra kendisini ziyarete gelen hemşerileriyle yakından ilgilenen Öztürk, Kurban Bayramı'nda seçim bölgesi Giresun'a geldi. Giresun'da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hasret gideren Öztürk, 7'den 70'e herkesle ilgilenerek, yanına gelenlerin talebini dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyor. Öztürk, Giresun'daki ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek, bilgiler alıyor.


Giresun'daki bayram programını değerlendiren Öztürk, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle zaten memleketime gelmiştim. Kurban Bayramı dolayısıyla da hemşerilerimizle 7'den 70'e kucaklaşmaya çalışıyoruz. İlçelerimizde esnafımızı, fındık hasadında olan üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi açıklanan fındık fiyatının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü görüyoruz. Bu ziyaretlerimizde ilçelerimizde köylerimizde, teşkilatlarımızda edindiğimiz bilgiler TBMM'de çalışmalarımızı şekillendirecektir. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

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