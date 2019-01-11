AK Partili Öztürk milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba teklifi konuştu

AK Parti Giresun Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cemal Öztürk, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği açıkladı.

Torba teklifin işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin satışının vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılmasına yönelik çok sayıda düzenlemeyi kapsadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teklif sahibi AK Parti Giresun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, ‘'Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2019 yılı içerisinde komisyonumuzda görüşülen ilk teklif olma özelliği taşımaktadır. Düzenlemeyle, başta ev hanımları ve kadın girişimciler olmak üzere evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muaflığından faydalanmaları, işsizlik kapsamında verilen tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasının kapsamına açıklık getirilmesi ve geçmiş dönemlerde uygulama farklılıkları nedeniyle yapılmış olan vergi kesintilerinin iadeleri, vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden faydalanmalarının kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmelerinin teşvik edilmesi, ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ve Türkiye'de mukim olmayan katılımcı futbol kulüplerine bu müsabakalarla sınırlı olarak vergi istisnası getirilmesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi hususunun açıklığa kavuşturulması ve bazı konularda ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizde meydana gelen yeni ekonomik gelişmelere uyumun, yeni güncellemelerin, vergi güvenliğinin güçlendirilmesinin, idarenin etkin ve hızlı konum almasının ve ihtilafların ortadan kaldırılmasının sağlanacağına inandığımız bu kanun teklifini komisyonumuzda detaylı şekilde müzakere ederek kabul ettik. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülüp, yasalaşmasını bekliyoruz. Hayırlı olsun' 'dedi.