AK Partili vekilin kardeşi evinde ölü bulundu

Giresun'da görev yapan ve evinde bu sabah ölü olarak bulunan AK Van Milletvekili İrfan Kartal'ın doktor kardeşi Ahmet Kartal için görev yaptığı Aile Sağlık Merkezi önünde tören düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Kartal'dan haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde Kartal'ın yalnız yaşadığı evine geldi. Yapılan çağrılara cevap alamayan yakınları polis eşliğinde eve girdiğinde Dr. Ahmet Kartal'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Evde yapılan incelemenin ardından Dr. Ahmet Kartal'ın cenazesi morga kaldırıldı. Evinde yaşamını yitiren Dr. Ahmet Kartal'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Cenazesi morgdan alınan Dr. Kartal'ın cenazesi görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi önüne getirilerek cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Dr. Kartal'ın cenazesi memleketi Van'a gönderildi. Düzenlenen törene Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.