Aksu Vadisine taşkın koruma projesi uygulanacak

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile Giresun'a yapılması planlanan projeler hakkında görüşme gerçekleştirirken, Aksu Vadisine taşkın koruma projesi inşa edileceğini ve Çotanak Stadyumu ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arasından Dereli yoluna uzanacak olan 20 metre genişliğinde araç köprüsünün yapılmasına onay verildiğini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, taşkın koruma projesinin ihalesinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Projeyle birlikte taşkın riski azaltılacak ve zararları ortadan kaldırılacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Gittiğimiz her yerde şehrimizle ilgili taleplerimizi bildiriyoruz. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alaka bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz Ankara ziyaretlerimizi sürekli yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Taşkınlarda zararı en aza indirecek olan taşkın koruma projemiz ve önemli bir ihtiyacı giderecek olan köprümüz Giresun'umuza hayırlı olsun” dedi.

Araç köprüsünün inşa edilmesiyle birlikte bölgenin trafiğinin rahatlayacağı belirtildi. Köprünün 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.