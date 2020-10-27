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Aksu ve Batlama Vadisi projelerinin detayları görüşüldü

Giresun’da Aksu ve Batlama Vadisinde uygulanacak olan birinci etap havza koruma ve ıslah projesinin detayları görüşüldü.

Giresun'da Aksu ve Batlama Vadisinde uygulanacak olan birinci etap havza koruma ve ıslah projesinin detayları görüşüldü.


Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ederek Giresun'da yaşanan sel afeti sonrasında gündeme alınan entegre havza koruma ıslah projesi görüşüldü. Proje kapsamında birinci etap Aksu ve Batlama Vadisi projesi tüm detaylarıyla birlikte konuşuldu.


Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimlerin çalışma ortağı olacağı proje, ekosistem açısından kalkınma ve yaşam kalitesini yükseltme projesi olarak değerlendiriliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte havzalar üzerinde bulunan derelerde kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımında eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar ve kırsal göç gibi problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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