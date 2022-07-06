İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alper Uludağ, Giresunspor'da

Giresunspor, dış transferde Adana Demirspor’dan Alper Uludağ ile anlaştığını duyurdu.

Giresunspor, dış transferde Adana Demirspor'dan Alper Uludağ ile anlaştığını duyurdu.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor'umuz 31 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağlamıştır. Alper Uludağ, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.