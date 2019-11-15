Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası

Giresun'un Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Baybar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Belediye Başkanı Suat Aybar tarafından kendisine mobing uygulandığını iddia eden Fen İşleri Müdürü Emin Aksu belediye binasında yumruklu saldırıyla darp edildiğini belirterek Alucra Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Başkan Baybar'dan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.