Alucra'daki tarihi kilisede restore çalışmaları yeniden başladı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyündeki Çakrak Kilisesinin turizme kazandırılması projesinde restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde geçmişte Şah Yolu olarak adlandırılan güzergahta tarihi kemer köprüsüyle ilgi gören ve halk arasında Çakrak Kilisesi olarak bilinen Kimisis Teodoku Kilisesi için restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Çakrak Kilisesi'nin Turizme Kazandırılması Projesi ve Şah Yolu Güzergahı Destinasyonu Projesi 2021 yılında hazırlanmıştı. Tadilat projesi kabul edilerek Giresun Valiliği İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen çalışmalar 3 etap olacak şekilde başlatıldı.

Proje koordinatörü Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar'ın himayelerinde 1. etap çalışmaları devam ediyor. Yüklenici mimarlık ve restorasyon firması yetkililerinden alınan bilgilere göre, "Çakrak Kilisesi restorasyon çalışması 3 etapta olacak. Şuan da ekiplerimiz geçici çatıyı yaparak ocak ayına kadar ilk etabı tamamlayacak. Birinci etap çalışmalarında bina içindeki köşe taşları temizlik ve restorasyon işleri yapılacak. İkinci etap da detaylı çatı çalışması yapılacak. Üçüncü ve son etapta ise çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları gibi parkurlar tamamlanacak" denildi.