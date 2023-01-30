Alucralı gurbetçiler, sıla-i rahim gezisinde buluştu

Merkezi İstanbul'da olan Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, 38 köy derneği ile birlikte organize ettiği sıla-i rahim gezisinde hemşehrileriyle buluştu.

Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte İstanbul'dan memlekete gelen gurbetçilerin ilk durağı ilçe girişindeki şehitlik oldu. Burada yapılan duaların ardından, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe meydanında devam eden etkinlikte çorba ikramı yapılıp, mevlidi şerif okutularak dualar edildi. Daha sonra ise, Alucra Kapalı Spor Salonu'nda Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı tarafından Alucra kuruluşundan bugüne tarihteki önemine dair bir sunum yapıldı.

Alucra Vakıf Başkanı Süleyman Baba ise, memleketlerinin Anadolu Alperenleri'nin ve ilçede medfun Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan-ı İsmail Hakkı Veli, Yakup Gülami, Mahmut Çağırgan Veli gibi evliyaların yurdu olduğunu ifade ederek; Anadolu'nun son savunma hattı olan ve Harşit Savunması'nı yapan 2. Kafkas Kolordusu'nun komuta merkezinin Alucra olduğunu kaydetti.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz de yaptığı konuşmada, Alucra için çok önemli bir etkinliği düzenleyen Alucra Başkanı Süleyman Baba ve ekibi tebrik ederek, Alucra için yapılacak her türlü katkıya her zaman destek olacaklarını söyledi.

Konuşmalar sonrası bin kilometre yolculuk yapan gençler, davul zurna eşliğinde gönüllerince horon eşliğinde eğlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp ilçe meydanında son bulan yürüyüşe; Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gürol Yıldırım, Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba ve yönetim kurulu üyeleri, Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Uğur Bellekli, İl Genel Meclis Üyesi Durmuş Canikli, Muhtarlar Derneği Başkanı ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.