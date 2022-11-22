Alucra'ya, DOKAP desteğiyle mezbahane yapılıyor

Alucra Belediyesi'nin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile birlikte yürüttüğü “Mezbahane Yapım Projesi'nin 2023 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet geçmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Suat Aybar ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin imzaladı.

İmzalanan mezbahane projesiyle ilgili bilgi veren Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, “Mezbahane projemizin yüzde 70'ini DOKAP, yüzde 30'unu da Alucra Belediyesi finanse edilecektir. Mezbahanemizin tesis binasıyla padoklar ve çevre düzenlemesi, kesimhane makine ekipmanları, soğuk hava depoları, jeneratör, arıtma ünitesi ve araç dezenfeksiyon ünitesinin yapılacağı son sistem modern bir projedir. Tesisimizi 2022 yılı içinde ihalesini yapıp 2023 yılında faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.