Amatör küme maçında olay

Amatör Lig'de mücadele eden Bulancak Bahçelievler ile Altunsuspor arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan ve futbolcuların da karıştığı kavganın cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Amatör Lig'de mücadele eden Bahçelievler ve Altunsuspor, geçtiğimiz hafta sonu Bulancak İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi Bahçelievler 2-1 kaybetti.

Maç sonrası tribünde taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarların sahaya inmesiyle bazı futbolcuların da karıştığı kavgada bazı oyuncular darp edildi. Kavgayı ayırmada güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalınca polis ekipleri havaya ateş açtı. Takviye polis ekibi çağrılmasıyla yatıştırılan kavgada Altunsuspor oyuncularından birinin burnunun kırıldığı, bir futbolcunun ise kulak zarının patladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.